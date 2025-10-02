Χειροπέδες σε μαθητή με σουγιά μέσα σε Λύκειο στην Αχαΐα - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, σε λύκειο στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δύο μαθητές ηλικίας 15 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στους δύο μαθητές του λυκείου και βρήκαν στην κατοχή του 15χρονου και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιά.



Από την προανάκριση που διενεργήθηκε πρόκυψε ότι ο 18χρονος μαθητής κατείχε το μαχαίρι και το παρέδωσε στον 15χρονο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.