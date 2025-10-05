Ανήλικοι σε δράση: Άγριο ξύλο, taser και τραυματίες σε Κυψέλη και Εξάρχεια

Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στην Κυψέλη στην οδό Καυκάσου, όταν ομάδα περίπου 20-30 ατόμων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ενεπλάκη σε συμπλοκή που οδήγησε στον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων, γεννημένων το 2010 και το 2011.

Οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις. Συνολικά τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν στο τμήμα, με κατηγορίες για σωματικές βλάβες, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι –γεννημένοι το 2010 και το 2012– φέρονται ως οι δράστες της επίθεσης. Ένας τρίτος, Πολωνός υπήκοος (γεν. 2012), συνελήφθη για απείθεια καθώς προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ένας τέταρτος, Αλβανός (γεν. 2010), κατηγορείται για κατοχή όπλου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), την οποία πέταξε μόλις είδε τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα αίτια της συμπλοκής και αν επρόκειτο για προγραμματισμένο ραντεβού μέσω διαδικτύου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Νέο περιστατικό στα Εξάρχεια λίγες ώρες αργότερα

Λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Κωλέττη, στα Εξάρχεια Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε τέσσερα άτομα.



Οι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ ο τέταρτος –ημεδαπός, γεννημένος το 2005– δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ.



Από τους τέσσερις παθόντες, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση ένας ακόμη ημεδαπός, γεννημένος το 2007.



Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται ή αν πρόκειται για ξεχωριστές επιθέσεις μεταξύ νεαρών ομάδων που δρουν στα βόρεια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας.