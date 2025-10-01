Κως: Για τα μάτια ενός αγοριού ανήλικες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο κρατητήριο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην Κω, με δύο ανήλικες μαθήτριες να πιάνονται στα χέρια για τα… μάτια ενός αγοριού. Το επεισόδιο κατέληξε σε συλλήψεις, όχι μόνο των κοριτσιών, αλλά και των γονιών τους, στους οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, ο άγριος καυγάς ξεκίνησε μετά από έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με τη μία μαθήτρια να ξυλοκοπείται. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο των κινητών, όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κω. Στο υλικό φαίνεται η κατάσταση να ξεφεύγει, με τους παρευρισκόμενους μαθητές να παρακολουθούν αρχικά αμέτοχοι και στη συνέχεια να επεμβαίνουν για να χωρίσουν τις δύο κοπέλες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κρουσμάτων βίας μεταξύ μαθητών στο νησί, τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Ήδη, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αρκετοί γονείς έχουν απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας μέτρα για την προστασία των παιδιών τους.