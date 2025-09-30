Βίντεο: Άγριο ξύλο έξω από σχολείο στην Κω - Γροθιές και κλωτσιές ανάμεσα σε μαθήτριες

Σοκ και οργή στην Κω . Ένα ακόμη περιστατικό τυφλής Βίας μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο του νησιού, όταν δύο μαθήτριες πιάστηκαν άγρια στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους που περίμεναν το λεωφορείο μετά το μάθημα.



Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Βήμα της Κω, έγινε αμέσως viral στα κινητά, αποκαλύπτοντας με τον πιο σκληρό τρόπο την ένταση και την απουσία ελέγχου. Στις εικόνες φαίνεται η ένταση να κορυφώνεται, οι μαθήτριες να χτυπιούνται ανεξέλεγκτα, ενώ οι υπόλοιποι στέκονται αποσβολωμένοι. Μόνο όταν η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, κάποιοι φώναξαν και μπήκαν στη μέση για να τις χωρίσουν.

Το γεγονός δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα επεισόδια βίας σε σχολεία της Κω, με τους γονείς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, ζητώντας άμεσα μέτρα για να προστατευτούν τα παιδιά τους από έναν φαύλο κύκλο που μοιάζει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.



Η μαθητική βία στο νησί φαίνεται να εξελίσσεται σε καθημερινό εφιάλτη. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό: πόσο ακόμη θα μένουν οι αρχές και η Πολιτεία απλοί θεατές;