Σκληρό βίντεο: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο σε ραπ συναυλία στο Κάνσας - Επίθεση με μπουνιές στο κεφάλι

Άγριο ξυλοδαρμό από έναν 14χρονο έφηβο υπέστη ένας 66χρονος, στη διάρκεια ραπ συναυλίας στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η επίθεση συνέβη το βράδυ της Κυριακής (22/9) στο στάδιο T-Mobile Center, στο οποίο εργαζόταν ο άτυχος 66χρονος Thomas Schlange , ενώ στο χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία του ράπερ NBA YoungBoy.

Αφορμή υπήρξε η προτροπή του 66χρονου στον έφηβο να μετακινηθεί στη σωστή θέση. Ο 14χρονος «εξερράγη» και -όπως φαίνεται στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου- έριξε κάτω τον εργαζόμενο και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο κεφάλι.

Ο Schlange τραυματίστηκε στη μύτη, ενώ παρουσίασε πρόβλημα στην όρασή του, καθώς έπασχε ήδη από γλαύκωμα πριν την επίθεση.

«Τον χτύπησε επειδή το εισιτήριό του ήταν σε άλλο τμήμα»

«Τον χτύπησε επειδή το εισιτήριό του ήταν σε άλλο τμήμα, του έσπασε τη μύτη. Προσπαθώ να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Είναι παιδιά. Δεν λέω ότι είναι αθώα, αλλά δεν έχουν λογική ή κοινή λογική», ανέφερε στην Daily Mail, ο άνδρας που τράβηξε το βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την βίαιη συμπεριφορά του 14χρονου τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Ένας ανήλικος φερόμενος δράστης συνελήφθη και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο NBA YoungBoy, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Kentrell DeSean Gaulden, έχει το δικό του μακροσκελές κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, ακόμη και απόπειρα δολοφονίας.