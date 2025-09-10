Κόσμος Γαλλία Σχολεία μαχαίρι Μαθητές Ανήλικοι Τραυματισμός Σύλληψη Αστυνομία

Γαλλία: Πρώην μαθητής «μπούκαρε» με μαχαίρι σε σχολή - Τραυματίες δύο 16χρονες και μία καθηγήτρια

Η μία ανήλικη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δεν έχουν διασαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη.

Τρόμος επικράτησε σε σχολή κηπουρικής στην πόλη Αντίπ της νότιας Γαλλίας σήμερα Τετάρτη (10/9), όταν ένας άνδρας μπήκε στο χώρο με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Ακόμα, μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

