Χάος στους δρόμους της Αττικής: Ξεκίνησε η έξοδος της Πρωτομαγιάς - Μεγάλες καθυστερήσεις

Στο «κόκκινο» βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα οι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην Αττική Οδό, τον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Η αυξημένη έξοδος εκδρομέων, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν θαλάσσιες μετακινήσεις, έχει οδηγήσει πολλούς σε επιλογή οδικών προορισμών, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδός, όπου στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κίνηση από την Παιανία έως την Κηφισίας ξεπερνά τα 45 λεπτά.

Παράλληλα, στον περιφερειακό Υμηττού παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 30 λεπτών, τόσο προς Ελευσίνα όσο και προς Αεροδρόμιο, με αυξημένη συμφόρηση σε πολλά σημεία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κεντρικές αρτηρίες

Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη από το ύψος του Φαλήρου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης σε Λεωφόρο Κηφισίας, Συγγρού, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και σε βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας.

Η έξοδος της Πρωτομαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα από νωρίς, δημιουργώντας εικόνες αυξημένης συμφόρησης σε όλο το λεκανοπέδιο.