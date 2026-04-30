Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Στο «κόκκινο» η Εθνική λόγω τροχαίου με φορτηγά

Με αρκετή κίνηση από πρώτες πρωινές ώρες έχει ξεκινήσει η Πέμπτη (30/4) με τους οδηγούς της Αττικής να προετοιμάζονται για καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στο Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στο ρεύμα καθόδου, η δυσχέρεια αρχίζει από τις τρεις γέφυρες και φτάνει έως την Ιερά Οδό ενώ στην άνοδο η εικόνα δεν διαφέρει πολύ με την κίνηση να σημειώνεται από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Την ίδια ώρα, αρκετά είναι τα διαστήματα με «κόκκινο» και στην Κηφισίας εκεί όπου και στα δυο ρεύματα οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση. Στους δρόμους πέριξ του κέντρου, η κατάσταση επίσης δεν είναι εύκολη. Στην Αλεξάνδρας, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας σημειώνεται δυσχέρεια με τις μετακινήσεις να φέρουν αρκετές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, όσους οδηγούν «βγάλει» ο δρόμος προς το λιμάνι του Πειραιά επίσης θα συναντήσουν αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση υπήρξε και στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, εκεί όπου δυο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα στο ρεύμα προς Λαμία να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Βεΐκου

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Σχιστού

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η εικόνα δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε στην Αττική Οδό εκεί όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

στις εξόδους για Λαμία 5΄-10΄