Κίνηση: Σημειωτόν στον Κηφισό - Χάος με ακινητοποιημένο φορτηγό στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το πρωινό της Τετάρτης (29/4) για τους οδηγούς της Αττικής που καλούνται να «οπλιστούν» με αρκετή υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι ασφυκτική και στα δυο ρεύματα. Στην κάθοδο, η δυσχέρεια αρχίζει από τις τρεις γέφυρες και φτάνεις ως την Ιερά Οδό ενώ στο ρεύμα ανόδου στο κόκκινο βρίσκεται το διάστημα από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Κηφισίας όπου σε συγκεκριμένα σημεία οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση ενώ φτάνοντας προς το κέντρο, επίσης, η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Δρόμοι όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και η Συγγρού έχουν από νωρίς «βουλιάξει».

Παράλληλα, και στο λιμάνι του Πειραιά θα συναντήσουν οι οδηγοί δυσχέρεια στους τριγύρω δρόμους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (Άνοδος)

Λ. Κηφισού (-κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Σχιστού

Αλαλούμ με ακινητοποιημένο φορτηγό στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, όσοι επιλέξουν την Αττική Οδό για τις μετακινήσεις τους δεν θα δουν καλύτερη εικόνα. Στο «κόκκινο» βρίσκεται μεγάλο μέρος του δρόμου ενώ ακινητοποιημένο φορτηγό στις δεξιές λωρίδες εντός της σήραγγας Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται:

προς Αεροδρόμιο

άνω των 30΄από Φυλής έως Ανθούσα

προς Ελευσίνα