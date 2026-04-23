Κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική Οδό - Ουρές χιλιομέτρων λόγω βροχής

Αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 23 Απριλίου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο Κηφισός παρουσιάζει εικόνα πλήρους συμφόρησης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές πολλών χιλιομέτρων. Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και εκτείνεται έως το Αιγάλεω, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά οι καθυστερήσεις καταγράφονται από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα σε παραλιακή και Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, ειδικά στο ρεύμα προς Γλυφάδα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Στο «κόκκινο» βρίσκεται επίσης η Αθηνών – Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (από Ηλιούπολη έως Βύρωνα), στη Συγγρού (άνοδος), στην Ηλιουπόλεως, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Εθνική Πινακοθήκη, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων και Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη για αρκετή ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,

20'-25' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

20'-25' από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

20'-25' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.