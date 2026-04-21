Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (21/04), με τους βασικούς δρόμους της Αττικής να παρουσιάζουν έντονη συμφόρηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με καθυστερήσεις από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και την περιοχή του Καρέα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα:

Πάνω από 30 λεπτά καθυστέρηση από Φυλής έως Κηφισίας

10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε βασικούς άξονες.

Αναλυτικά:

10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία

15 έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας

20 έως 25 λεπτά στην Περιφερειακή Υμηττού (Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας)