Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Τροχαίο στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (20/04), με το οδικό δίκτυο της Αττικής να εμφανίζει αυξημένη κίνηση και βασικούς άξονες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Τραυματίας οδηγός μηχανής - Ουρές χιλιομέτρων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού μοτοσικλέτας και την πρόκληση έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η σύγκρουση καταγράφηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Γηροκομείου Αθηνών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από το τροχαίο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με την κίνηση στην περιοχή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυξημένη και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου και στην περιοχή του Καρέα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

Έως 25 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό

Αυξημένες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας την κίνηση τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

20 έως 25 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισίας

15 έως 20 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα

10 έως 15 λεπτά καθυστέρησης στην έξοδο προς Λαμία

10 έως 15 λεπτά από Πλακεντίας έως την Κηφισίας

15 έως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, στην Περιφερειακή Υμηττός