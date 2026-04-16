Κίνηση: Από νωρίς στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 16/04 η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας να είναι «κόκκινο».

Τα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού παρατηρούνται κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Κατά τόπους αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στη Μεσογείων και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη.

Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά η κίνηση είναι αυξημένη, ενώ στην παραλιακή λεωφόρο σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις κατά τμήματα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄στις εξόδους για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στις εξόδους για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026

