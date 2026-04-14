143 ώρες «ζωής» χάνουν ετησίως οι Αθηναίοι που «κολλούν» στην κίνηση

Νέα έρευνα της Compare the Market αποκαλύπτει τις ευρωπαϊκές πόλεις όπου η οδήγηση είναι πιο δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η μέση ταχύτητα, οι καθυστερήσεις, η οδική ασφάλεια, η ποιότητα των δρόμων και οι καιρικές συνθήκες.

Χρησιμοποιώντας έναν Δείκτη Οδηγικών Συνθηκών, η μελέτη κατέταξε πόλεις σε όλη την Ευρώπη για να εντοπίσει πού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αντιστοιχούν σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως έντονη συμφόρηση, χαμηλές ταχύτητες και αυξημένο χρόνο αναμονής.

Οι πιο δύσκολες πόλεις για οδήγηση στην Ευρώπη

Το Δουβλίνο κατατάσσεται πρώτο με συνολικό σκορ 63,07, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμφόρηση (72,9%) και έως 191 ώρες χαμένες ετησίως στην κίνηση αιχμής

Το Βουκουρέστι ακολουθεί στη δεύτερη θέση (59,14), με υψηλή συμφόρηση (62,5%) και χαμηλές ταχύτητες (18,5 km/h)

Η Αθήνα κατατάσσεται 3η στην Ευρώπη με σκορ 58,45, εμφανίζοντας 54,7% συμφόρηση και 872 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη μελέτη

Κατάταξη ευρωπαϊκών πόλεων με βάση τη δυσκολία οδήγησης

1 Δουβλίνο Ιρλανδία 63,07

2 Βουκουρέστι Ρουμανία 59,14

3 Αθήνα Ελλάδα 58,45

4 Λυών Γαλλία 56,17

5 Μιλάνο Ιταλία 55,51

6 Ζυρίχη Ελβετία 54,88

7 Γκρατς Αυστρία 52,60

8 Πόρτο Πορτογαλία 51,89

9 Ρώμη Ιταλία 51,32

10 Τορίνο Ιταλία 50,33

11 Κρακοβία Πολωνία 48,82

12 Βίλνιους Λιθουανία 47,06

13 Βαρσοβία Πολωνία 46,83

14 Μόναχο Γερμανία 45,68

15 Άμστερνταμ Ολλανδία 45,21

Η υψηλή θέση της Αθήνα αντικατοπτρίζει μια σειρά από πιέσεις στο οδικό δίκτυο:

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση (54,7%)

Σημαντικές καθυστερήσεις, με 143 ώρες ετησίως χαμένες στην κίνηση. Αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες τον χρόνο, ή περίπου 18 εργάσιμες ημέρες των 8 ωρών, πίσω από το τιμόνι. Με πιο τηλεοπτικούς όρους, είναι χρόνος αρκετός για να δει κανείς περίπου 190 επεισόδια του «Κωνσταντίνου και Ελένης», με δεδομένο ότι κάθε επεισόδιο διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά.

- Πολύ υψηλή εξάρτηση από το αυτοκίνητο (872 οχήματα/1.000 κατοίκους)

- Αυξημένα επίπεδα οδικών ατυχημάτων (49 θάνατοι ανά εκατομμύριο)

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα καταγράφει υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας από τη Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ ξεπερνά σημαντικά πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι. Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται αρκετά χαμηλότερα (34η θέση), παρουσιάζοντας μικρότερη συμφόρηση (41,4%) και λιγότερες ώρες καθυστέρησης.

Στον αντίποδα, το Όσλο αναδεικνύεται ως η λιγότερο δύσκολη πόλη για οδήγηση, με σκορ 23,73, χαμηλή συμφόρηση (33,2%) και χαμηλό δείκτη θνησιμότητας. Η Στοκχόλμη σημειώνει επίσης καλή επίδοση (26,43), ενώ η Μπρατισλάβα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος (27,14), παρά τις υψηλές ταχύτητες κυκλοφορίας.