Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - «Ασφυξία» σε ΚΤΕΛ και λιμάνια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και ΚΤΕΛ να δοκιμάζει τις αντοχές των ταξιδιωτών.

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη χθες, Δευτέρα του Πάσχα (13/4), όπου καταγράφηκαν ακραία μποτιλιαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες.

Και σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14/4), η επιστροφή συνεχίζεται με αυξημένο ρυθμό, καθώς στο λιμάνι του Λιμάνι Πειραιά αναμένονται:

19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου

36 πλοία από τα νησιά του Αργοσαρωνικού

Παράλληλα:

στο Λιμάνι Λαυρίου καταφθάνουν 8 πλοία από τις Κυκλάδες

στο Λιμάνι Ραφήνας 12 πλοία

Χθες το βράδυ στον Πειραιά σχηματίστηκαν απίστευτες ουρές στο λιμάνι από τα αυτοκίνητα που έφτασαν από την Αίγινα. Αρκετοί ταξιδιώτες έκαναν σχεδόν 50 λεπτά για να διασχίσουν ελάχιστα μέτρα και να βγουν από την Ε7, όσο διαρκεί περίπου το ταξίδι Αίγινα – Πειραιάς.

Εικόνες χάους τη Δευτέρα – Ουρές 50 χιλιομέτρων

Η πιο δύσκολη ημέρα αποδείχθηκε η Δευτέρα (13/4), όταν η επιστροφή κορυφώθηκε και οι δρόμοι «λύγισαν» από τον όγκο των οχημάτων.

Στην περιοχή της Κινέτας οι ουρές έφτασαν τα 50 χιλιόμετρα, με τους οδηγούς να χρειάζονται έως και 5 ώρες για να διανύσουν τη διαδρομή από το Κιάτο έως τα διόδια της Ελευσίνας.

Τα στοιχεία της Τροχαίας αποτυπώνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της επιστροφής:

Από τις 06:00 της Κυριακής έως τις 06:00 της Δευτέρας πέρασαν συνολικά 61.414 οχήματα

32.948 από την Αθηνών – Κορίνθου

28.466 από την Αθηνών – Λαμίας

Μόνο μέσα σε 12 ώρες (06:00 – 18:00 τη Δευτέρα):

37.725 οχήματα στην Αθηνών – Κορίνθου