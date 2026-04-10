Έξοδος Πάσχα: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς - Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από την Αθήνα, με τους τελευταίους ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, προκαλώντας κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο οδικό δίκτυο.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, από την Ελευσίνα έως και την Κινέτα, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται ήδη πριν από τα διόδια της Ελευσίνας. Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό, στο τμήμα από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα.

Σημαντικός είναι και ο όγκος των οχημάτων που έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αττική τις τελευταίες ημέρες. Από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης έως και τη Μεγάλη Παρασκευή την ίδια ώρα, από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 70.277 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας καταγράφηκαν 50.722 διελεύσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα, καλύπτοντας τη ζήτηση της τελευταίας στιγμής.

Στη Βόρεια Ελλάδα, ελαφρώς αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, στον νομό Θεσσαλονίκης, με την έξοδο ωστόσο να εξελίσσεται ομαλά. Τη Μεγάλη Πέμπτη καταγράφηκαν συνολικά περίπου 37.000 διελεύσεις οχημάτων, εκ των οποίων 18.000 ήταν εισερχόμενα και 19.700 εξερχόμενα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τροχαίας, η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, ενώ σταδιακή αποκλιμάκωση της κίνησης προβλέπεται από τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Τροχαία

Επί ποδός βρίσκεται από νωρίς το πρωί το σύνολο της δύναμης της Τροχαίας, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποφυγή προβλημάτων στο εθνικό και αστικό οδικό δίκτυο.

Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό, έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων και η ασφάλεια των εκδρομέων.

Τα μέτρα της Τροχαίας για το Πάσχα

Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του εορτασμού του Πάσχα, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας για τους εκδρομείς στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σκοπός είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών για το Πάσχα και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.),

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Ποιες παραβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο



Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που, βάσει στατιστικών στοιχείων, ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δεν διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Απαγορεύσεις φορτηγών άνω των 3,5 τόνων



Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες



Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες: