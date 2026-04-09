Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Πάνω από 84 χιλιάδες οχήματα έφυγαν ήδη από την Αττική

Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα.



Αντίθετα χωρίς κανένα πρόβλημα πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων από την Αττική προς την περιφέρεια.