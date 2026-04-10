Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα - Ρεκόρ σε λιμάνια, διόδια και ΚΤΕΛ

Η πασχαλινή έξοδος κορυφώνεται και φέτος σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με δεκάδες χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τις ανοιξιάτικες διακοπές τους. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10/4, αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς για τους προορισμούς που θα περάσουν το Πάσχα.

Ήδη από πολύ νωρίς της Μεγάλης Παρασκευής, η κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικούς άξονες είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ η κορύφωση αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης έως και το βράδυ της Πέμπτης, περισσότερα από 70.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και πάνω από 50.000 οχήματα κατευθύνθηκαν προς Λαμία.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 450.000 διελεύσεις συνολικά στα διόδια μέχρι το τέλος της εξόδου, αριθμός που χαρακτηρίζει τη φετινή κίνηση ως την πιο έντονη των τελευταίων ετών.

Ασφυκτική η κατάσταση στα λιμάνια

Τα λιμάνια σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητας, καθώς το κύμα των εκδρομέων συνεχίζεται αδιάκοπα.

Από Πειραιά (Μεγάλη Πέμπτη):

20 πλοία αναχώρησαν με 20.225 επιβάτες.

Για Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι συμβατικών πλοίων και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων.

Από Ραφήνα:

11 πλοία για Κυκλάδες με περίπου 7.440 επιβάτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από Λαύριο:

9 απόπλοι με την επιβατική κίνηση να φτάνει τους 2.284 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχος όγκος δρομολογίων έχει προγραμματιστεί και για τη Μεγάλη Παρασκευή, με τουλάχιστον 16 δρομολόγια για Κυκλάδες και 18 για Αργοσαρωνικό μόνο από τον Πειραιά, ενώ η Ραφήνα στέλνει τουλάχιστον 12 πλοία προς Κυκλάδες.

Γεμάτα και τα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ασφυκτική είναι και η εικόνα στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Από νωρίς το πρωί ο σταθμός πλημμύρισε από επιβάτες, με τα προγραμματισμένα δρομολόγια να ξεπερνούν τα 400 για όλη τη χώρα. Υπολογίζεται ότι σήμερα θα ταξιδέψουν πάνω από 15.000 επιβάτες.