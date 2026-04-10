Τελευταία ψώνια για το Πάσχα: Αυξημένοι έλεγχοι και ακριβότερο τραπέζι

Στην κορύφωσή της βρίσκεται η εμπορική κίνηση τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με τους καταναλωτές να κινούνται μαζικά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες πριν από το πασχαλινό τραπέζι.

Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά είναι έντονη, με αυξημένη επισκεψιμότητα σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και εμπορικά καταστήματα, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τους ελέγχους, επιχειρώντας να διασφαλίσουν τόσο την επάρκεια προϊόντων όσο και την προστασία των καταναλωτών.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, περισσότεροι από 300 έλεγχοι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με την παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών να ενισχύεται ακόμη περισσότερο τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Το βάρος πέφτει σε κομβικά σημεία της αγοράς, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση, ενώ καθημερινά παρακολουθούνται οι τιμές και η διαθεσιμότητα βασικών πασχαλινών προϊόντων, με έμφαση στα αμνοερίφια.

Πού κυμαίνονται οι τιμές για το αρνί

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι τιμές για το αρνί κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα. Στα σούπερ μάρκετ διαμορφώνονται περίπου από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, οι τιμές εμφανίζονται χαμηλότερες, ξεκινώντας από περίπου 8,99 ευρώ το κιλό, ενώ στα συνοικιακά κρεοπωλεία καταγράφεται επάρκεια προϊόντων και ανταγωνισμός που δίνει εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές.

Πόσο κοστίζει το φετινό πασχαλινό τραπέζι

Αυξημένο εμφανίζεται και φέτος το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΣΕΕ, για μία οικογένεια 4 έως 6 ατόμων, το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ.

Η αύξηση σε σχέση με το 2025 υπολογίζεται μεταξύ 7,8% και 9,3%, με το εύρος των τιμών να επηρεάζεται από την ποιότητα των προϊόντων, τις τοπικές συνθήκες και τον τύπο των καταστημάτων.

Όπως εξηγεί ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα αποτελούν μία ακόμη πίεση για τα νοικοκυριά, περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά.

Οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις εντοπίζονται στο υψηλό κόστος παραγωγής και μεταφοράς, κυρίως λόγω ενέργειας, στις ασθένειες που επηρέασαν το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και στη συγκυρία της αυξημένης ζήτησης, καθώς Ορθόδοξο και Καθολικό Πάσχα βρίσκονται χρονικά κοντά.

Τι συμβαίνει με τα πασχαλινά προϊόντα

Σταθεροποιημένες εμφανίζονται, πάντως, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά, μετά τη σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί το 2025 λόγω της ανόδου της τιμής του κακάο.

Ωστόσο, το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί πολλούς καταναλωτές σε πιο στοχευμένες αγορές, με έμφαση στα απολύτως απαραίτητα, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται από διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Όσον αφορά το ωράριο, τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο, ημέρα κορύφωσης της κίνησης, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 15:00.

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα ακολουθούν διευρυμένο ωράριο, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 20:00 ή 21:00 τη Μεγάλη Παρασκευή και έως τις 18:00 - σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 19:00 - το Μεγάλο Σάββατο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ