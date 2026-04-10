Ουρές στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής: Πού κυμαίνονται οι τιμές-Ρεπορτάζ του FLASH

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά από το πρωί, καθώς όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή του Πάσχα, οι καταναλωτές σπεύδουν να πραγματοποιήσουν τα τελευταία ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι.



Ο κόσμος έχει κατακλύσει την κεντρική αγορά της Αθήνας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακόμα και ουρές στα κρεοπωλεία από πολίτες που θέλουν να συγκρίνουν τις τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.

FLASH/Μιχάλης Λεγάκης

Οι τιμές παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προσαρμόσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα:



Αρνί: Οι τιμές ξεκινούν από 7,99€ και φτάνουν έως 18,49€ το κιλό, ενώ η μέση τιμή κυμαίνεται μεταξύ 9,99€ και 12,99€.



Κατσίκι: Η τιμή του έχει αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και διαμορφώνεται από 14,49€ έως 17,49€ το κιλό, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ξεκινούσε από 10,99€.



Αντεράκια και συκωταριές: Για όσους ετοιμάζουν την παραδοσιακή μαγειρίτσα ή το κοκορέτσι, οι τιμές κυμαίνονται από 5,99€ έως 9,99€.



Έτοιμο κοκορέτσι: Η τιμή του διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος, από 6€ έως 25€ το κιλό.



Για όσους δεν επιλέγουν αρνί ή κατσίκι, υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές. Το χοιρινό κοστίζει από 6,99€ το κιλό, τα παϊδάκια από 7,99€ το κιλό, οι μπριζόλες από 6,99€ το κιλό, το κοτόπουλο από 3,99€ το κιλό και τα λουκάνικα από 4,99€ το κιλό.



Σύμφωνα με εμπόρους που μίλησαν στην κάμερα του FLASH, η κίνηση στην αγορά έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ τονίζουν ότι υπάρχει επάρκεια σε αμνοερίφια.

Τελευταία ψώνια για το Πάσχα: Αυξημένοι έλεγχοι -Οι τιμές στη Βαρβάκειο

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/42yNqJ6a4j — Flash.gr (@flashgrofficial) April 10, 2026

Όσον αφορά το ωράριο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 06:00 το πρωί έως το απόγευμα.