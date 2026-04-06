Πάσχα στη Βαρβάκειο: Πρώτη έρευνα αγοράς για το γιορτινό τραπέζι - Όλες οι τιμές για αρνί, κατσίκι

Αυξημένη η κίνηση στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Από 7,99€ το αρνί, έως 12,99€ το κατσίκι. Τι πληρώνουν οι καταναλωτές για κοκορέτσι και συκωταριές.

Flash.gr / Μιχάλης Λεγάκης
Μιχάλης Λεγάκης

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βαρβάκειο αγορά, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν ήδη την πρώτη έρευνα αγοράς ενόψει του Πάσχα .

Σύμφωνα με τους εμπόρους, η προσέλευση του κόσμου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι: Από το αρνί μέχρι το κοκορέτσι

Οι τιμές παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες διακυμάνσεις, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προσαρμόσουν τις αγορές τους ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα:

Αρνί: Οι τιμές ξεκινούν από τα 7,99€ και φτάνουν έως τα 18,49€ το κιλό, ωστόσο η μέση τιμή στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ 12,99€ και 14,99€.

Κατσίκι: Η τιμή του κινείται σταθερά από 10,99€ έως 12,99€ το κιλό.

Εναλλακτικές επιλογές: Αρκετοί στρέφονται στα παϊδάκια (από 7,99€) ή την πανσέτα (από 5,99€).

Για όσους ετοιμάζουν την παραδοσιακή μαγειρίτσα ή το κοκορέτσι, τα αντεράκια και οι συκωταριές κοστίζουν από 5,99€ έως 8,99€. Παράλληλα, υπάρχει και η λύση του έτοιμου κοκορετσιού, με την τιμή του να ξεκινά από τα 10,99€.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική αγορά της Βαρβακείου θα παραμείνει ανοιχτή καθημερινά για την εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.

