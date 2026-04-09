Αυξήσεις «φωτιά» στις τιμές των τσιγάρων - Στα 6,5 ευρώ αναμένεται να φτάσει το πακέτο

Νέο κύμα αυξήσεων στη φορολογία των καπνικών προϊόντων φαίνεται να διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των χαμηλότερων φορολογικών επιβαρύνσεων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τιμή ενός πακέτου δημοφιλών τσιγάρων στην Ελλάδα ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τα 6,50 ευρώ από περίπου 4,80 ευρώ σήμερα, εφόσον υιοθετηθεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μεγάλες προσαρμογές στη φορολογία

Η ίδια ανάλυση κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, μόλις πάνω από τα ελάχιστα όρια της ΕΕ. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, θα χρειαστεί αυξήσεις που ξεπερνούν το 80% στους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, η χώρα κατατάσσεται στην 24η θέση μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο 20 τσιγάρων, ο οποίος ανέρχεται στα 2,74 ευρώ.

Τα στοιχεία για την κατανάλωση καπνικών προϊόντων στη χώρα αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Οι Έλληνες καπνιστές καταναλώνουν κατά μέσο όρο 18,13 τσιγάρα ημερησίως — το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση — ενώ το 36% του πληθυσμού δηλώνει χρήση καπνού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 24%.

Το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου

Σημαντικό παραμένει και το ζήτημα της παράνομης διακίνησης. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 2,5 δισ. τσιγάρα προέρχονται από το παράνομο εμπόριο, αντιστοιχώντας στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης.

Συνολικά, η ετήσια κατανάλωση στη χώρα φτάνει περίπου τα 14,3 δισ. τσιγάρα, δηλαδή περίπου 714 εκατομμύρια πακέτα. Το μέγεθος αυτό αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ αυξήσεων στις τιμές και μετατόπισης της ζήτησης προς την παραοικονομία.

Σε διεθνές επίπεδο, η κατανάλωση καπνικών προϊόντων παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Σύμφωνα με το Tobacco Atlas, το 2019 καταναλώθηκαν περισσότερα από 5 τρισ. τσιγάρα παγκοσμίως, ενώ περίπου 657 δισ. εξ αυτών διακινήθηκαν παράνομα, αντιστοιχώντας στο 11,6% της συνολικής κατανάλωσης.

Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, με πάνω από 7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Πόσο κοστίζει το κάπνισμα στους Έλληνες

Με βάση την τρέχουσα τιμή των 4,80 ευρώ ανά πακέτο και τη μέση ημερήσια κατανάλωση, ένας μέσος καπνιστής στην Ελλάδα δαπανά περίπου 130,5 ευρώ τον μήνα ή σχεδόν 1.588 ευρώ ετησίως.

Εάν η τιμή αυξηθεί στα 6,50 ευρώ, το μηνιαίο κόστος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 176,8 ευρώ, ενώ η ετήσια δαπάνη θα ανέλθει περίπου στα 2.151 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρυνση που ξεπερνά τα 560 ευρώ τον χρόνο.