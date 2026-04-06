Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ: Μικρή μείωση τον Μάρτιο 2026 - Αυξήσεις σε φρέσκα προϊόντα και κρέατα

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Μάρτιο 2026 διαμορφώθηκε στο 2,40% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ο δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026, ενώ η συνολική αύξηση για το κυλιόμενο 12μηνο (Απρίλιος 2025-Μάρτιος 2026) φτάνει το 1,62%.

Μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες προϊόντων:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,47%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -4,07%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,96%

Κατεψυγμένα: -1,67%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής φροντίδας: -1,66%

Οι μειώσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στα απορρυπαντικά και στα ξηρά τρόφιμα του παντοπωλείου.

Αυξήσεις τιμών σε φρέσκα προϊόντα, κρέατα και αλίπαστα

Παράλληλα, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις:

Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%

Φρέσκα κρέατα: +9,89%

Αλλαντικά: +5,73%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%

Η αύξηση στα σερβιριζόμενα είδη οφείλεται κυρίως στη διαφορά εποχικότητας της Καθαρής Δευτέρας (Μάρτιος 2025-Φεβρουάριος 2026) και στην αυξημένη τιμή του μπακαλιάρου. Στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, η άνοδος τιμών συνδέεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2026, όπως πλημμύρες και υψηλές βροχοπτώσεις.

Στα φρέσκα κρέατα η αύξηση οφείλεται σε δύο παράγοντες: στις αυξήσεις των διεθνών τιμών εισαγόμενων προϊόντων, κυρίως μοσχαριού, λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου, και στις ασθένειες ζώων που επηρέασαν περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα, κυρίως στα αμνοερίφια.

Παράγοντες συγκράτησης των τιμών

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ επισημαίνει τους λόγους για τη συγκράτηση των τιμών στα μεγάλα σουπερμάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού: Οι μεγάλες αλυσίδες αξιοποιούν όγκους προϊόντων, οικονομίες κλίμακας και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που μειώνουν το κόστος για τον καταναλωτή. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων: Οι μεγάλες αλυσίδες διακινούν γρήγορα τα αποθέματα, αναπληρώνουν προϊόντα και προσαρμόζουν άμεσα τις τιμές. Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Η αύξηση μεριδίων πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ποικιλία κωδικών προϊόντων.

Συνολικά, η εικόνα των τιμών στα σουπερμάρκετ δείχνει σταθεροποίηση, με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων να καταγράφουν σημαντικές μειώσεις, ενώ τα φρέσκα προϊόντα και τα εισαγόμενα κρέατα παραμένουν οι βασικοί παράγοντες πίεσης στον πληθωρισμό.