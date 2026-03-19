Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τις τιμές και τις αγορές στα σούπερ μάρκετ

Ανησυχία, στρες και έντονη αβεβαιότητα κυριαρχούν στα σούπερ μάρκετ τις πρώτες ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ (9–12 Μαρτίου), το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο, ενώ το 27% βιώνει έντονο στρες. Το 13% εκφράζει θυμό και μόλις το 3% εμφανίζεται αδιάφορο. Το βαρύ κλίμα αποτυπώνεται άμεσα τόσο στην ψυχολογία όσο και στις πρώτες αντιδράσεις στην αγορά.

Αλλάζουν ήδη συνήθειες – Μειώνουν έξοδα και «μαζεύονται»

Η μετατόπιση στη συμπεριφορά είναι ήδη εμφανής. Το 72% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες:

Το 35% περιορίζει τις δαπάνες

Το 25% μειώνει τις εξόδους

Το 10% έχει ήδη προχωρήσει σε αποθεματοποίηση βασικών προϊόντων

Οι βασικές ανησυχίες εστιάζουν:

σε πιθανές ανατιμήσεις (22%)

σε ελλείψεις προϊόντων (19%)

στη γεωπολιτική κλιμάκωση (16%)

στην άνοδο των τιμών καυσίμων (14%)

Με απλά λόγια: οι καταναλωτές δεν περιμένουν να δουν τι θα γίνει — ήδη αλλάζουν συμπεριφορά.

Από το σοκ στη «γεωπολιτική καχυποψία» της αγοράς

Η σύγκριση με τον Φεβρουάριο δείχνει καθαρή αλλαγή προτεραιοτήτων.

Πριν την κρίση, οι βασικές ανησυχίες ήταν:

τιμές τροφίμων (45%)

λογαριασμοί ενέργειας (21%)

κάλυψη βασικών αναγκών (17%)

Σήμερα, η ανησυχία διευρύνεται: οι καταναλωτές φοβούνται πλέον ελλείψεις, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και γενικευμένη αστάθεια στην αγορά.

Τα 4 στάδια της κρίσης στην κατανάλωση

Όπως εξηγεί η Ντορίνα Φυντάνη, Strategic Analytics and Insights Market Leader της NielsenIQ για Ελλάδα και Βουλγαρία, η καταναλωτική συμπεριφορά εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια:

Σοκ

Συνειδητοποίηση

Προσαρμογή

Επανεκκίνηση

Αυτή τη στιγμή, η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο — εκεί όπου οι αντιδράσεις είναι άμεσες, έντονες και συχνά σπασμωδικές.

Πίεση στο εισόδημα και «κυνήγι» της χαμηλότερης τιμής

Η οικονομική πραγματικότητα παραμένει ασφυκτική:

Το 57% των νοικοκυριών καλύπτει μόλις τα βασικά

Μόλις το 13% βλέπει βελτίωση στην οικονομική του κατάσταση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο «εκπαιδευμένοι»:

Το 68% παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές

Το 76% αναζητά ενεργά προσφορές και κουπόνια

Σχεδόν 8 στους 10 προσπαθούν να αγοράζουν στη χαμηλότερη δυνατή τιμή

1 στους 2 κινείται με αυστηρό προϋπολογισμό

Το συμπέρασμα: Το καλάθι δεν γεμίζει πια αυθόρμητα, γεμίζει με υπολογισμό.

Ίδιο καλάθι, αλλά 30% ακριβότερο σε 20 χρόνια

Τα στοιχεία της NielsenIQ για τα FMCG (2006–2025) αποτυπώνουν τη μεγάλη εικόνα:

Οι όγκοι πωλήσεων παραμένουν σχεδόν σταθεροί

Η μέση τιμή έχει αυξηθεί κατά 30%

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές αγοράζουν περίπου τα ίδια προϊόντα, απλώς πληρώνουν πολύ περισσότερο για αυτά.

Η κρίση επιταχύνει μια ήδη δύσκολη πραγματικότητα

Η αγορά των σούπερ μάρκετ δεν καταρρέει, αλλά αλλάζει χαρακτήρα: σταθερή σε όγκο, ακριβότερη σε αξία.

Οι καταναλωτές προσαρμόζονται, γίνονται πιο επιλεκτικοί, πιο «κυνηγοί» προσφορών και πιο αυστηροί στη διαχείριση του προϋπολογισμού τους.

Και αν κάτι δείχνει η νέα γεωπολιτική κρίση, είναι ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι προσωρινή είναι το νέο κανονικό.