Καύσιμα: «Λευκός καπνός» με voucher 3.000€, πλαφόν μέχρι 30 Ιουνίου– Προς αναστολή οι κινητοποιήσεις

Σε κλίμα συναίνεσης και με αμοιβαίες υποχωρήσεις ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων.

Παρά την πίεση από τις διεθνείς τιμές που κρατούν τη βενζίνη στην περιοχή των 2 ευρώ, η κυβέρνηση προσέφερε «ανάσες» στον κλάδο, οδηγώντας σε εκτόνωση της έντασης.

Voucher 3.000€ και τέλος στο πλαφόν τον Ιούνιο



Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναγνωρίζοντας την υπεύθυνη στάση των επαγγελματιών.

Οικονομική Ενίσχυση: Θεσπίζεται voucher ύψους 3.000 ευρώ για κάθε πρατήριο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών.

Προσωρινό μέτρο: Ξεκαθαρίστηκε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου, καθώς αποτελεί έκτακτο μέτρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Έλεγχοι: Ο Υπουργός σημείωσε ότι η παραβατικότητα είναι σχεδόν μηδενική, γεγονός που επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και κλάδου.

«Η επαρχία δυσκολεύεται, αλλά πάμε σε αποκλιμάκωση»

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Θέμης Κιουρτζής, στάθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα της περιφέρειας και των νησιών, όπου το κόστος είναι υψηλότερο λόγω μεταφορικών. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συζητήσεων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ηρεμία στην αγορά.

Τι μέλλει γενέσθαι: Αύριο οι τελικές ανακοινώσεις



Παρά την αρχική νευρικότητα, το ενδεχόμενο απεργιών ή δυναμικών κινητοποιήσεων φαίνεται πλέον να απομακρύνεται οριστικά. Τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταφέρονται στις σημερινές συνελεύσεις των ομοσπονδιών.

Την Παρασκευή (19/3), αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των πρατηριούχων, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στην επιλογή του διαλόγου και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ενόψει και της πασχαλινής περιόδου.