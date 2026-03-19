Λέσβος: Λήξη κινητοποιήσεων των πρατηριούχων - Κανονικά η λειτουργία των βενζινάδικων

Την αναστολή των κινητοποιήσεών της ανακοίνωσε η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (19/3) με τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο νησί να επανέρχονται σε κανονική λειτουργία από το πρωί της Παρασκευής (20/3).

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός αναγνώρισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων λειτουργεί με επαγγελματισμό, χωρίς φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ έγινε αποδεκτή και η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και των δυσκολιών που τη συνοδεύουν.

Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι στόχος των κινητοποιήσεων δεν ήταν η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ