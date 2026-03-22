Σε ισχύ ο πλήρης αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους

Το μπλόκο θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου - Επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους 1600 επισκέπτες του νησιού

Στιγμιότυπο από τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων της Λέσβου στο Λιμάνι της Μυτιλήνης/Φωτ. EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στον πλήρη αποκλεισμό μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου, όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Ήδη το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 1600 επισκεπτών του νησιού προκειμένου να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής για τις απέναντι τουρκικές ακτές.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, και το Επιμελητήριο Λέσβου αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό, «προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».

