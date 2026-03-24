Λέσβος: Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε πρόβατα και βοοειδή

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν σε πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου ενημέρωσε ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε εργαστηριακά τα τρία νέα περιστατικά στις συγκεκριμένες εκτροφές του νησιού.

Με βάση τα στοιχεία, χαρακτηρίστηκαν μολυσμένες μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά πέντε κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές.

Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Τα μέτρα στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις

Στις εκτροφές όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών και καταστροφή των πτωμάτων, ώστε να εξαλειφθεί κάθε πιθανή εστία μόλυνσης.



Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων και των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και κάθε υλικού που ενδέχεται να έχει εκτεθεί στον ιό.



Απομόνωση ή καταστροφή όλων των αποθεμάτων γάλακτος, κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών, ερίου και ζωοτροφών, ώστε να αποτραπεί η διασπορά του αφθώδους πυρετού.

Ζώνη προστασίας και περιορισμοί

Γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές έχει οριστεί ζώνη προστασίας τριών χιλιομέτρων, εντός της οποίας εφαρμόζονται ειδικά μέτρα επιτήρησης και απαγορεύσεων.

Πραγματοποιείται πλήρης καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευαίσθητων ειδών, ενώ συνεχίζεται η απογραφή των ζώων που βρίσκονται σε αυτές.

Οι εκμεταλλεύσεις υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους από τις κτηνιατρικές αρχές, οι οποίοι διενεργούνται με τρόπο που αποτρέπει τη διάδοση του ιού.

Παράλληλα, απαγορεύεται η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου, καθώς και κάθε μετακίνηση ή εμπορική δραστηριότητα που αφορά ζώα ευαίσθητων ειδών.

Δεν επιτρέπονται επίσης εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις ζώων, ούτε η πλανόδια οχεία, η τεχνητή σπερματέγχυση ή η συλλογή ωαρίων και εμβρύων.

Διακίνηση προϊόντων υπό όρους

Το νωπό κρέας, ο κιμάς και τα προϊόντα με βάση το κρέας από ζώα εντός της ζώνης προστασίας μπορούν να διατεθούν στην αγορά της νήσου μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Αντίστοιχα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατίθενται στην τοπική αγορά με τους ίδιους περιορισμούς και μετά από σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Η διάθεση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από ζώα της ζώνης προστασίας απαγορεύεται, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

Οι προβιές, τα δέρματα, το έριο και το τρίχωμα ζώων ευαίσθητων ειδών μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Λέσβου μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κατόπιν σχετικής άδειας.

Η μεταφορά και διασπορά κόπρου, καθώς και η διάθεση ζωοτροφών, χορτονομής και άχυρου από τη ζώνη προστασίας, επιτρέπονται αποκλειστικά μετά από έγκριση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.