Αφθώδης πυρετός: Δραματική εξάπλωση στη Λέσβο - 13 κρούσματα και θανάτωση 3.000 ζώων

Η Λέσβος βιώνει δραματικές εξελίξεις, καθώς η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού επεκτείνεται με ανησυχητική ταχύτητα. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ άλλα 8 κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης, εντός της ζώνης προστασίας των 3 χιλιομέτρων από το πρώτο κρούσμα στις 16 Μαρτίου. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα αφθώδους πυρετού, ενώ αναμένονται αποτελέσματα για ακόμα 60 μονάδες.

Η κατάσταση οδηγεί στην αναγκαστική θανάτωση περισσότερων από 3.000 αιγοπροβάτων και βοοειδών, τα οποία θα ταφούν υγειονομικά μέσα στην εκτροφή τους. Από σήμερα, ξεκινά η μαζική δειγματοληψία σε εκατοντάδες μονάδες σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τα πρώτα κρούσματα, περιοχή που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κτηνοτροφίας του νησιού.

Αν και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε λύση για την παραγωγή 250 τόνων γάλακτος την ημέρα, η απαγόρευση μεταφοράς και σφαγής προβάτων στα τοπικά σφαγεία παραμένει σε ισχύ. Ένα ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν όψει του Πάσχα, όταν αναμένονταν να σφαγούν και να καταναλωθούν 70.000 αρνιά - τα περισσότερα εκ των οποίων εξάγονταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εντυπωσιακό είναι ότι από χθες εμφανίστηκαν αμνοεριφία από άλλες περιοχές της χώρας στη Λέσβο.

«Εμβόλιο και άμεση δράση για να περιοριστεί η εξάπλωση»

Ο Γιάννης Τσκίρης, συνταξιούχος κτηνίατρος που έχει διαχειριστεί και παλαιότερες κτηνιατρικές κρίσεις, εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως η Λέσβος έχει πλέον χάσει το καθεστώς ελεύθερης αφθώδους και πως είναι επιτακτική η ανάγκη για εμβολιασμό. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των δειγμάτων δημιουργούν ανησυχία για την πραγματική εξάπλωση της νόσου, αφού ο ορότυπος που ανιχνεύτηκε προκαλεί ασυμπτωματική νόσο σε μεγάλο ποσοστό των ζώων, δυσκολεύοντας την έγκαιρη ανίχνευση.

Ο Γιάννης Τσκίρης καταλήγει με μια προειδοποίηση: «Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν και στην περίπτωσή μας του σφαγιάζειν».