Στα κάγκελα οι πρατηριούχοι στη Λέσβο - Κλείνουν επ' αόριστον τα βενζινάδικα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η αγορά καυσίμων στη Λέσβο, καθώς η 6η ημέρα εφαρμογής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βρίσκει το νησί με τιμές-ρεκόρ, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του stonisi.gr, η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/3), σε μια μαραθώνια και ιδιαίτερα φορτισμένη Γενική Συνέλευση. Οι πρατηριούχοι, εμφανώς εξοργισμένοι, αποφάσισαν το επ’ αόριστον κλείσιμο όλων των πρατηρίων στο νησί από την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο πρόεδρος των πρατηριούχων, Γιώργος Μαλλής και το μήνυμα ήταν σαφές: «Κλείνουμε για να μην μας κλείσουν».

Στα ύψη οι τιμές καυσίμων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Λέσβος καταγράφει:

Βενζίνη: 1,947 €/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,893 €/λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,468 €/λίτρο

Την ίδια ώρα, ο πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,924 ευρώ, 1,902 ευρώ και 1,470 ευρώ αντίστοιχα. Το νησί κινείται σταθερά στα ανώτερα επίπεδα της χώρας.

«Το πλαφόν δεν δουλεύει»

Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο όχι μόνο δεν συγκρατεί τις τιμές, αλλά επιδεινώνει τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.

«Είναι η απόδειξη ότι το πλαφόν δεν λειτουργεί για κανέναν», τονίζει ο Γιώργος Μαλλής, επισημαίνοντας ότι ούτε οι τιμές μειώνονται ούτε τα πρατήρια αντέχουν οικονομικά. Σε σκληρή ανακοίνωση προς τους πολίτες, κάνουν λόγο για «καταστροφικό πλαφόν» που περιορίζει το περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά ανά λίτρο, την ώρα που τα λειτουργικά κόστη αυξάνονται.

Όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχει κανένας αντίστοιχος περιορισμός σε: ενοίκια, μισθούς, ενέργεια, συντηρήσεις, συστήματα εισροών-εκροών, λογιστικά και φορολογικά βάρη. «Με απλά λόγια, το κράτος ορίζει πόσο θα κερδίζουμε, αλλά όχι πόσο θα πληρώνουμε», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Αίτημα για αύξηση του πλαφόν

Οι πρατηριούχοι ζητούν ειδική μεταχείριση για τα νησιά και αύξηση του πλαφόν από 12 σε 20 λεπτά ανά λίτρο, επικαλούμενοι το αυξημένο κόστος μεταφοράς και τροφοδοσίας.

Η φράση που κυριάρχησε στη συνέλευση αποτυπώνει το κλίμα: «Δεν είναι έλεγχος της αγοράς, είναι οικονομικός στραγγαλισμός των μικρών επιχειρήσεων». Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι δεν ευθύνονται για τις αυξήσεις και δηλώνουν πως αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας, ζητώντας παρεμβάσεις σε ανώτερα επίπεδα της αγοράς.

Αβεβαιότητα στην τοπική αγορά

Με το «λουκέτο» από τις 19 Μαρτίου, η Λέσβος μπαίνει σε τροχιά αβεβαιότητας. Πιθανές ελλείψεις καυσίμων απειλούν να επηρεάσουν μεταφορές, επαγγελματίες, αγρότες και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει άμεση αναθεώρηση του μέτρου, η ευθύνη για τις εξελίξεις δεν θα βαραίνει τους ίδιους.