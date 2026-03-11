Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση: Πώς θα λειτουργήσει το νέο μέτρο

Σε έκτακτες ανακοινώσεις σχετικά με την πρώτη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας προχωρούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τα μέτρα έχουν στόχο να περιορίσουν τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται ήδη στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, μειώνοντας τις οικονομικές συνέπειες από τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κανένα πρόβλημα στον εφοδιασμό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον εφοδιασμό και την επάρκεια καυσίμων στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι μόλις το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε συντονισμό με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τόνισε επίσης ότι θα ληφθούν αποφάσεις και θα υπάρξουν παρεμβάσεις όταν διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για την πορεία της κατάστασης στην περιοχή. Τα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από σήμερα καθώς το βράδυ θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου τα μέτρα θα έχουν τρίμηνη ισχύ και το πλαφόν ορίζεται σε συγκεκριμένα ποσά σε λεπτά του ευρώ:

Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών: έως 0,05 ευρώ ανά λίτρο

Πρατήρια καυσίμων: έως 0,12 ευρώ ανά λίτρο

Με απλά λόγια, ένα πρατήριο θα μπορεί να προσθέτει στο καύσιμο που αγοράζει περιθώριο κέρδους έως 12 λεπτά. Αν διαπιστωθεί μεγαλύτερο κέρδος, θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Μέτρα και σε βασικά είδη των σούπερ μάρκετ

Πλαφόν και σε βασικά είδη διατροφής που πωλούνται σε όλα τα κανάλια λιανικής πώλησης ανακοίνωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος Το πλαφόν θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο κερδοφορίας του 2025, αντί για έναν συγκεκριμένο μήνα αναφοράς.

Μητσοτάκης: Τρίμηνο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και super market

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως «η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον οποίο ενημέρωσε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις της Ελλάδας.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας – Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» είπε ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και ανάλογα θα προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της.