Θεοδωρικάκος: Θα πάρουμε πρόσθετα μέτρα εάν απαιτηθεί - Σκληρό, αλλά αναγκαίο το πλαφόν κέρδους

Παράθυρο για λήψη και πρόσθετων έκτακτων μέτρων στήριξης των πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, λόγω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, άνοιξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος από τη Βουλή.



«Τα μέτρα που παίρνουμε είναι σκληρά απέναντι στην επιχειρηματικότητα, αναγκαία, δίκαια, αλλά ελπίζουμε σχετικά προσωρινά. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα πάρει πρόσθετα μέτρα εάν αυτό απαιτηθεί, η ελληνική οικονομία έχει αυτή δυνατότητα. Εάν κρατήσει μεγάλο διάστημα ο πόλεμος, δεν μπορούν παρά να παρθούν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουμε τη συνοχή. Θα παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση προκειμένου η κυβέρνηση να δει τι άλλα μέτρα μπορεί να πάρει», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καυσίμων και τροφίμων.



Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού με δραματικές συνέπειες, σχολιάζοντας πως ουδείς μπορεί να εκτιμήσει πότε ακριβώς θα τελειώσει και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως τα έκτακτου χαρακτήρα μέτρα θα αποσυρθούν όταν αποκλιμακωθεί η κατάσταση και μπει τέλος στον πόλεμο και τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στο πετρέλαιο.

«Σας χαλάνε το στόρι θα κοινωνικά μας αντανακλαστικά»

Ο ίδιος στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης. «Η κυβέρνηση επέδειξε κοινωνικά αντανακλαστικά. Αυτό σας λυπεί, σας χαλάει το στόρι ότι δήθεν ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι σκληροί νεοφιλελεύθεροι και αδιαφορούν για το λαό. Έχετε μια πιπίλα και την επικαλείστε διαρκώς με μονίμως ισοπεδωτικό τρόπο», ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος ξανά στα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολίασε: «θα ήταν αυτονόητο τα μέτρα που φέρνουμε σήμερα για επιβολή πλαφόν στο κέρδος, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο να τα ψηφίσετε όλοι».



Απαντώντας δε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αναφορικώς με τα διυλιστήρια, επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους έχει επιβάλει δυο φορές έκτακτη φορολόγηση.



Νωρίτερα, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης επεσήμανε πως το κόμμα του διατηρεί επιφυλάξεις και θα τοποθετηθεί στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Για μέτρα με προσωρινό χαρακτήρα που «δεν αγγίζουν τις βασικές στρεβλώσεις της ενεργειακής αγοράς» έκανε λόγο ο Χάρης Μαμουλάκης του ΣΥΡΙΖΑ.



«Καταψηφίζουμε τα μέτρα της κυβέρνησης» είπε ο Χρήστος Τσοκάνης του ΚΚΕ. «Επιλέγετε στο πλαφόν μόνο στις εταιρείες εμπορίας και λιανικής. Γιατί όχι στα διυλιστήρια;» ρώτησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς, ενώ ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως τα προς ψήφιση μέτρα «επιδρούν ελάχιστα στην κερδοφορία στον χώρο των καυσίμων».