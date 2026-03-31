Αισχροκέρδεια: Στο μικροσκόπιο 100 εταιρείες τροφίμων - Εντατικοποίηση ελέγχων ενόψει Πάσχα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της αισχροκέρδειας από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται περισσότερες από 100 μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη χονδρική εμπορία τροφίμων, με αντικείμενο την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις πιέσεις που δέχεται η αγορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Έλεγχοι στο μεικτό περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε 57 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Βασικό εργαλείο των αρχών είναι η διάταξη για το «πλαφόν» στο περιθώριο κέρδους, η οποία απαγορεύει στις επιχειρήσεις να αποκομίζουν μεικτό κέρδος ανά μονάδα προϊόντος μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περιθώριο προηγούμενων ετών, προκειμένου να αποτραπεί η εκμετάλλευση της διεθνούς αστάθειας.

Στόχος το χονδρεμπόριο και οι εισαγωγές

Η επιλογή των συγκεκριμένων κλάδων δεν είναι τυχαία, καθώς το κρέας και τα οπωροκηπευτικά παρουσιάζουν την υψηλότερη μεταβλητότητα τιμών ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης, αναζητώντας τυχόν αδικαιολόγητες αποκλίσεις που δεν δικαιολογούνται από την αύξηση των καυσίμων ή των πρώτων υλών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του νόμου, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως το 1 εκατομμύριο ευρώ ή το διπλάσιο του παράνομου κέρδους που αποκομίστηκε.

Προστασία του καταναλωτή και επάρκεια

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό σε όλο το εύρος της αγοράς. Στόχος της Αρχής είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προστασία των καταναλωτών από παράλογες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Παράλληλα με την αισχροκέρδεια, οι αρχές παρακολουθούν και τα επίπεδα επάρκειας των προϊόντων, ώστε να προληφθούν φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων που αποσκοπούν στην περαιτέρω άνοδο των τιμών στην αντλία και το ράφι.