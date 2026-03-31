Σε συνθήκες πίεσης το ελληνικό εμπόριο: Προειδοποιήσεις και προτάσεις από τον Σταύρο Καφούνη

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ασφυκτικό περιβάλλον πιέσεων, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ο πληθωρισμός και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο διαμορφώνουν ένα σκηνικό υψηλού ρίσκου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την 26η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2025 της ΕΣΕΕ , οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα, με τρεις στις τέσσερις να μην καταγράφουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο εμφανίζει μείωση τζίρου.

Η πίεση είναι εντονότερη στις μικρότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η ένδυση και η υπόδηση, όπου η μετατόπιση της κατανάλωσης προς φθηνότερες επιλογές και βασικά αγαθά περιορίζει δραστικά τη ζήτηση.

Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης παίζει το υψηλό λειτουργικό κόστος, με τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες, τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και την έλλειψη ρευστότητας να λειτουργούν ανασταλτικά για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, η ραγδαία άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου εντείνει τον ανταγωνισμό, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης από τα φυσικά καταστήματα και δημιουργώντας συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός απορροφά σχεδόν το σύνολο της ονομαστικής αύξησης του τζίρου, εξανεμίζοντας τα περιθώρια κέρδους, ενώ η συνολική καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει συγκρατημένη και προσανατολισμένη κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για το ελληνικό εμπόριο, με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των κινδύνων, καθώς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιβίωση και την ανάγκη προσαρμογής στη νέα ψηφιακή και ενεργειακή πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης επεσήμανε τους κινδύνους ζητώντας από την κυβέρνηση να παρέμβει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο για τη φορολογία των επιχειρήσεων όσο και για τη δυνατότητα δανεισμού τους.