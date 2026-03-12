Μέτρα κατά της αισχροκέρδειας: Γιατί η κυβέρνηση προτίμησε πλαφόν αντί για voucher

Η κυβέρνηση κατέληξε στο πλαφόν στις τιμές της βενζίνης αντί για επιδότηση με voucher, επικαλούμενη άμεση επίδραση στις τιμές, δικαιότερη κάλυψη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και την εμπειρία από προηγούμενες εφαρμογές επιδομάτων.

Το οικονομικό επιτελείο και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν αρχικά δύο βασικές επιλογές για την αντιμετώπιση της υψηλής τιμής της βενζίνης:

Επιδοματικά vouchers (pass) στους πολίτες

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης

Για μερικές ημέρες, φαινόταν πιθανό να εφαρμοστεί το pass λόγω προηγούμενης εμπειρίας. Τελικά, όμως, αποφασίστηκε ότι πιο αποτελεσματικό θα ήταν το πλαφόν επί του περιθωρίου κέρδους. Πηγές του οικονομικού επιτελείου δεν αποκλείουν την έλευση επιδοματικών μέτρων μέσα στο επόμενο δίμηνο για στήριξη των εισοδημάτων.

Γιατί προτιμήθηκε το πλαφόν

Η απόφαση στηρίχθηκε σε αρκετούς οικονομικούς και μη λόγους:

Α) Άμεση επίδραση στις τιμές: Το πλαφόν επηρεάζει αμέσως την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια.

Β) Καλύπτει όλους: Επιτρέπει να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ενώ τα pass καλύπτουν λιγότερους.

Γ) Προηγούμενη εμπειρία με pass: Τα vouchers δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν μείωσαν ουσιαστικά τις τιμές. Το πλαφόν εκτιμάται ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό.

Δ) Αναχαίτιση αισχροκέρδειας: Τα pass συχνά ενθαρρύνουν την αύξηση των τιμών από επιχειρήσεις, αφού οι καταναλωτές λαμβάνουν τη διαφορά. Αντίθετα, το πλαφόν περιορίζει υπέρογκες αυξήσεις και αναγκάζει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν μόνες τους το λειτουργικό κόστος.

Ε) Στήριξη τζίρου επιχειρήσεων: Οι κλάδοι λιανικού εμπορίου και εστίασης προτιμούν να διατηρούν τον τζίρο σε υψηλά επίπεδα. Το πλαφόν μπορεί να μειώσει τα περιθώρια κέρδους, αλλά δεν επηρεάζει τον συνολικό τζίρο.

Αντιδράσεις των κλάδων

Η εφαρμογή του πλαφόν προκάλεσε ανησυχία στους επιχειρηματίες, ειδικά στον χώρο της εστίασης.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Όπως ανέφερε, ο κλάδος ήδη λειτουργεί υπό πίεση, απορροφώντας συνεχείς ανατιμήσεις, χωρίς δυνατότητα μετακύλισης αυτών στην αγορά.

Ο Τάσος Γιάγκογλου σημείωσε ότι από το 2021 οι επιχειρήσεις του καφέ αντιμετωπίζουν αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν με ολοένα πιο συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους.