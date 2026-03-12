Πλαφόν στην αγορά: Αναγκαίο μέτρο ή προσωρινή λύση;

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά είναι ένα μέτρο που συχνά επιστρέφει σε περιόδους κρίσης. Όταν οι τιμές πιέζουν τα νοικοκυριά, η Πολιτεία επιχειρεί να συγκρατήσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αν χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά πώς θα εφαρμοστούν και πόσο αποτελεσματικές θα είναι.



Οι τοποθετήσεις του προέδρου του ΕΒΕΑ , Γιάννη Μπρατάκου, και του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αποτυπώνουν δύο διαφορετικές οπτικές της επιχειρηματικής κοινότητας.



Ο Γιάννης Μπρατάκος αναγνωρίζει ότι σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας είναι εύλογη προτεραιότητα. Ωστόσο προειδοποιεί ότι κάθε παρέμβαση στην αγορά πρέπει να γίνεται με σαφείς κανόνες, ιδιαίτερα ως προς τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι τέτοιου τύπου οριζόντια μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο προσωρινά, καθώς η ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις των τιμών βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.



Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στηρίζει τα κυβερνητικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως σημειώνει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν συμφέρον να υπονομεύουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνει ότι απαιτούνται και πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καθώς και μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές των επαγγελματιών.



Οι δύο προσεγγίσεις συγκλίνουν σε ένα βασικό σημείο: τα έκτακτα μέτρα μπορεί να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε περιόδους κρίσης, αλλά δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση. Η πραγματική πρόκληση είναι να προστατευτεί ο καταναλωτής χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία της αγοράς και, κυρίως, να ενισχυθεί μια οικονομία που θα αντέχει καλύτερα τις διεθνείς αναταράξεις.