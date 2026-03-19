Πλαφόν κέρδους: Ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν στήριξε η υπόλοιπη αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κυρώθηκε επί της αρχής της η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα.



Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.



Νωρίτερα, τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.