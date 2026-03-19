«Βάλτε πλάτη»: Κάλεσμα Θεοδωρικάκου και το νέο παράθυρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης

Διαβεβαιώσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον αυτό χρειαστεί, παρείχε από βήματος ο ΤΤάκης Θεοδωρικάκος, απευθύνοντας κάλεσμα στους εκπροσώπους της υγιούς επιχειρηματικότητας, ζητώντας τους να «βάλουν πλάτη» και να μειώσουν μεσοσταθμικά το κέρδος τους ώστε να προστατευτούν οι πολίτες από τις συνέπειες τις πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.



Ο υπουργός Ανάπτυξης υπεραμύνθηκε του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα που ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια, τονίζοντας πως η αισχροκέρδεια δεν είναι ανεκτή και ανακοινώνοντας πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά άλλων μέτρων σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος.



«Η κυβέρνηση προετοιμάζεται, ανάλογα με τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμη να πάρει όποιο μέτρο χρειαστεί προκειμένου να επέμβει και σε άλλα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ό,τι αφορά τα καύσιμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος μάλιστα στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τους βενζινοπώλες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαιρέτισε τη «σοβαρή» και «υπεύθυνη» συμπεριφορά που επέδειξαν, καθώς, όπως είπε, αντιλήφθηκαν πως το πλαφόν κέρδους είναι προσωρινό και πως συνιστά ένα μέτρο άμυνας για την κοινωνία. Ο ίδιος χαιρέτισε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει σήμερα τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, στηλιτεύοντας ταυτοχρόνως τη στάση της ελάσσονος αντιπολίτευσης που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα πει το «ναι».



Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως ο νόμος θα εφαρμοστεί με αυστηρό και δίκαιο τρόπο και πως η νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει σε όλους τους ελέγχους.