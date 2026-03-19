Μαρία Ζάγκα στον FLASH: «Στα 2 ευρώ η βενζίνη – Ή μειώνετε τον ΕΦΚ ή βάζουμε λουκέτο»

Η Πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στον FLASH, περιέγραψε με τον πιο δραματικό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει νοικοκυριά και επαγγελματίες, λίγο πριντην κρίσιμη συνάντησή της με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο.

Η κατάσταση στην αντλία δεν επιδέχεται πλέον άλλη αναμονή, καθώς οι τιμές εξανεμίζουν το εισόδημα των καταναλωτών.

«Ούτε εσείς θα δείτε προκοπή, ούτε εμείς»

Η κ. Ζάγκα ήταν ξεκάθαρη: «Στην Αττική δεν υπάρχει πλέον βενζίνη ή πετρέλαιο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι οδηγοί δίνουν ένα πενηντάρικο και βλέπουν το ρεζερβουάρ να γεμίζει μόλις με 25 λίτρα. Κάθε νέο τιμολόγιο που φτάνει στα πρατήρια είναι ακριβότερο από το προηγούμενο, πνίγοντας την αγορά.

Όπως αναφέρει η κ. Ζάγκα: «Τα μικρά πρατήρια αδυνατούν να επιβιώσουν και είτε κλείνουν είτε περνούν σε εταιρικά σχήματα.

Τα «όπλα» για να πέσουν οι τιμές

Η ηγεσία του κλάδου θέτει επιτακτικά δύο ζητήματα στην κυβέρνηση:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ζητείται η άμεση παρέμβαση του κράτους, όπως έπραξαν η Ιταλία και η Αυστρία.

Καθαρό Πλαφόν 12 λεπτών: Οι βενζινοπώλες ζητούν το περιθώριο κέρδους να μην «ροκανίζεται» από τον ΦΠΑ, ο οποίος το ρίχνει στα 9,5 λεπτά, καθιστώντας τα μαγαζιά μη βιώσιμα.

Προ των πυλών οι κινητοποιήσεις

Η κ. Ζάγκα προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, οι πρατηριούχοι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. «Πρέπει να γίνει κάτι δραστικό, ας σκεφτεί πάλι το κράτος τις ευθύνες του», τόνισε χαρακτηριστικά.