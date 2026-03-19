Καύσιμα: Πρώτη φορά ανοίγει θέμα μείωσης ΕΦΚ - Σε «ρήτρα διαφυγής» από την ΕΕ ποντάρει η κυβέρνηση

Η ανάφλεξη των τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο σε συνδυασμό με τα σενάρια για μακράς διάρκειας πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή βάζουν για πρώτη φορά στη κυβερνητική ατζέντα φορολογικά αναχώματα στις ανατιμήσεις, με μείωση του Ειδικού Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες.



Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση απέρριπτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω του υψηλού κόστους στα κρατικά ταμεία καθώς ο ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα καύσιμα αποτελεί βασική πηγή των δημοσίων εσόδων με τα στοιχεία του προϋπολογισμού να δείχνουν ότι οι εισπράξεις από το φόρο στη βενζίνη ανέρχονται στα 2,095 δισ. και από το ντίζελ κίνησης στο 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο με τη τιμή της βενζίνης να εκτινάσσεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο χωρίς να διαφαίνονται στον ορίζοντα σημάδια αποκλιμάκωσης και ποντάροντας στην ενεργοποίηση «ρήτρας διαφυγής» από την ΕΕ για τις ενεργειακές δαπάνες, η στρατηγική αναθεωρείται.



Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι «θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση» ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χθες ότι «επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα» προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση για ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορούν τα κράτη να πάρουν αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ΕΦΚ».

«Κλειδί» η απόφαση της ΕΕ

Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα εφόσον υπάρξει απόφαση της ΕΕ για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων με εξαίρεση των απωλειών στα έσοδα από το έλλειμμα και στους στόχους για πλεονάσματα.



Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς ο ΕΦΚ επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο κ.λπ.) και μετακυλίεται στην τελική τιμή πώλησης των καυσίμων επιβαρύνοντας τον καταναλωτή. Ο φόρος που υπολογίζεται ανά λίτρο και όχι ως ποσοστό επί της αξίας στη βενζίνη ανέρχεται σε 70 λεπτά ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης 41 λεπτά ανά λίτρο. Συνολικά ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ αποτελούν συνήθως το 55% έως 65% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία.



Συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η χώρα μας με ΕΦΚ στα 70 λεπτά ανά λίτρο βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται μεταξύ 0,55 και 0,65 λίτρο ενώ στο πετρέλαιο κίνησης με 41 λεπτά το λίτρο βρίσκεται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στα 0,40–0,50 λεπτά το λίτρο.