Κ. Μαρκουίζος (Ιαβέρης): Πώς θα πρέπει να οδηγείτε για να κάνετε οικονομία σε καύσιμα και χρήματα

Πώς μπορείς να κάνεις οικονομία στα καύσιμα που καταναλώνει το αυτοκίνητό σου; Πώς μπορείς να οδηγείς καλύτερα για να δεις μια μικρή βελτίωση στα χρήματα που βγαίνουν από το πορτοφόλι σου; Αυτά είναι τα ερωτήματα που «καίνε» τους ιδιοκτήτες οχημάτων, το τελευταίο διάστημα. Η δραματική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει επηρεάσει και την Ελλάδα, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζουν - ή και να ξεπερνούν - τα 2 ευρώ το λίτρο, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί οδηγοί σηκώνουν το χειρόφρενο και ψάχνουν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Το πώς θα το καταφέρουν αυτό, εξηγεί μέσω του FLASH ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

«Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα μηνιαία μας έξοδα, γιατί εκεί θα φανεί το όφελος -στο τέλος του μήνα ή του έτους- θα πρέπει:

«Πρώτα απ' όλα να μην είμαστε επιθετικοί στην οδήγηση. Δηλαδή να μην πατάμε απότομα το γκάζι, να μην αυξομειώνουμε την ταχύτητα, αλλά να τη διατηρούμε όσο γίνεται πιο σταθερή.

Χρειάζεται σταδιακό, προοδευτικό ξεκίνημα κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Να μην τρέχουμε, διότι όσο τρέχουμε τόσο καταναλώνουμε. Εντός αστικού ιστού για παράδειγμα, μέσα στις γειτονιές που μεγαλώνουμε και κινούμαστε, το να τρέξουμε λίγο παραπάνω δεν κρύβει μόνον κινδύνους. Καταναλώνει και περισσότερο καύσιμο το όχημα μας. Άρα, πάμε αργά και προσεκτικά. Επίσης, ο καθένας από εμάς πρέπει να γνωρίζει το αυτοκίνητο του. Υπάρχουν διαφορές στα βενζινοκίνητα, στα πετρελαιοκίνητα, στο υγραέριο, στο ηλεκτρικό. Κινούμαστε βάση του manual του αυτοκίνητου μας και φροντίζουμε να μην ανεβάζουμε υψηλές στροφές, να πατάμε ελαφρά το πόδι στο γκάζι, να κάνουμε προοδευτικές αυξομειώσεις στην ταχύτητα, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς και να καταναλώνουμε λιγότερο καύσιμο. Δηλαδή και για λόγους οικονομίας αλλά και για να μην μολύνουμε το περιβάλλον».

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζουμε το κλιματιστικό

Ο τρόπος που οδηγούμε όταν κρατάμε το τιμόνι, είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που μπορεί να κάνουν το καύσιμο να καίγεται πιο γρήγορα. Λεπτομέρειες, όπως τα παράθυρα, η μπαγκαζιέρα, το κλιματιστικό, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμησή του, τονίζει ο εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. «Υπάρχουν και κάποιες άλλες συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Για παράδειγμα: Όταν κινούμαστε σε εθνικό δίκτυο, θα πρέπει να κλείνουμε τα παράθυρα για να μη δημιουργείται το «φαινόμενο του αλεξίπτωτου», τη στιγμή που σηκώνουμε το πόδι από το γκάζι και φρενάρουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν πρέπει δηλαδή να δημιουργείται αντίσταση, κατά την επιβράδυνση του οχήματος. Όταν διανύουμε ζεστές ημέρες, ρυθμίζουμε τον κλιματισμό στους 22-24 βαθμούς κι όχι στους 16-17, για να μην δουλεύει το μοτέρ ακατάπαυστα και καταναλώνει καύσιμο. Να θυμόμαστε πως η χρήση του Air-condition, αυξάνει την κατανάλωση, ειδικά μέσα στην πόλη γι αυτό και πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση.

Τι ισχύει για το βάρος που φορτώνουμε στο αυτοκίνητό μας

»Στις καθημερινές διαδρομές, δεν φορτώνουμε το αυτοκίνητό μας με πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και τα οποία το βαραίνουν. Φροντίζουμε να τα αδειάζουμε, γιατί όσο πιο βαρύ το αυτοκίνητο, τόσο πιο πολύ καύσιμο καταναλώνει. Επίσης, εάν έχουμε μπαγκαζιέρα στην οροφή κι αυτή πρέπει να την αφαιρούμε στην καθημερινότητά μας και να τη χρησιμοποιούμε μόνον όταν χρειάζεται σε κάποιο ταξίδι, καθώς αυξάνει σημαντικά την αντίσταση του αέρα. Το βασικότερο φυσικά είναι πως πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Να είμαστε υγιείς κι αρτιμελείς, άρα πάμε σιγά κι επειδή ακριβώς διατηρούμε χαμηλή ταχύτητα άρα και χαμηλές στροφές, μπορούμε να κάνουμε οικονομία».

O Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) / Φωτο: iaveris.gr

Service, ΚΤΕΟ, σωστή συντήρηση

Αυτό που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπουμε, αναβάλουμε ή ξεχνούμε, είναι η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου μας. Ο τακτικός έλεγχος είναι απαραίτητος, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, από τα ελαστικά, το φίλτρο αέρα, μέχρι τον κινητήρα. Γιατί εκτός από την ασφάλεια που προσφέρει, συμβάλλει και στην εξοικονόμηση χρημάτων, κρατώντας χαμηλά την κατανάλωση κι αποτρέποντας σοβαρές βλάβες.

«Φροντίζουμε να περνάμε το αυτοκίνητό μας από ΚΤΕΟ. Φροντίζουμε να είσαι σωστά συντηρημένο. Εάν τα ελαστικά του -για παράδειγμα- έχουν χαμηλότερη πίεση αέρα, τότε καταναλώνουμε περισσότερο καύσιμο. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 10%. Γι αυτό και θα πρέπει κάθε μήνα να τα ελέγχουμε ώστε να έχουν τη σωστή πίεση. Μόνο τότε θα παρατηρείται η κατάλληλη κύλιση στην άσφαλτο χωρίς αντιστάσεις, για να μην καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο. Και μην ξεχνάμε τα λάδια. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, συντηρημένο με τα σωστά λάδια, βοηθά στο να μην υπάρχουν τριβές και συνεπώς δυσκολίες στον κινητήρα. Με λάστιχα φουσκωμένα όπως πρέπει κι όπως ζητά ο κατασκευαστής και με το καύσιμο που επίσης δείχνει ο κατασκευαστής, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα».

Και φυσικά, εάν το ωράριο εργασίας κι οι υποχρεώσεις μας το επιτρέπουν, φροντίζουμε να οργανώνουμε τη διαδρομή που θ’ ακολουθήσουμε και την ώρα που θα το κάνουμε αυτό, προκειμένου ν’ αποφεύγουμε - όσο είναι δυνατόν - το μποτιλιάρισμα.