Ρεπορτάζ του FLASH: Ολοταχώς για τα 2 ευρώ η αμόλυβδη - Λουκέτο στα πρατήρια, κλειδώνονται τα ΙΧ

Δραματική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές παρατηρείται ενώ διανύουμε τη 19η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τόσο η απλή αμόλυβδη βενζίνη όσο και το απλό πετρέλαιο κίνησης κινούνται στο 1,90 ευρώ, με τάση να πλησιάσουν ή ακόμα και να περάσουν τα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που ήδη έχει συμβεί σε περιοχές εκτός Αθηνών αλλά και σε αρκετά νησιά.

Το FLASH μίλησε με την πρόεδρο των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, αλλά και με οδηγούς που «γέμιζαν» εκείνη την ώρα καύσιμα στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους και με την κάμερα κατέγραψε τις αντιδράσεις τους.

Μιλώντας στην κάμερα η κ. Ζάγκα ανέφερε πως οι τιμές που αγοράζουν από τις εταιρείες, είναι αυξημένες καθημερινά κατά ένα με δύο λεπτά του ευρώ.

Οι προβλέψεις της είναι πως αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, σύντομα οι τιμές των καυσίμων θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η ίδια δηλώνει πως οι οδηγοί που έρχονται για καύσιμα είναι σοκαρισμένοι με τις αυξήσεις.

Ολοταχώς για τα 2 ευρώ η αμόλυβδη - Λουκέτο στα πρατήρια, κλειδώνονται τα ΙΧ. H πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλα στον FLASH και τον @JohnKemmos pic.twitter.com/dSY7thBMqL — Flash.gr (@flashgrofficial) March 18, 2026

Πού οφείλονται οι αυξήσεις

Σύμφωνα με την πρόεδρο των βενζινοπωλών Αττικής, μία από τις κυριότερες αιτίες των «εκρηκτικών» τιμών είναι ο υψηλός φόρος κατανάλωσης και καλεί την κυβέρνηση να τον μειώσει στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όσο για το πλαφόν, το χαρακτηρίζει «πικρή ιστορία» καθώς, όπως δηλώνει, δεν εφαρμόστηκε στα διυλιστήρια αλλά μόνο στις εταιρείες και τους πρατηριούχους.

Κινητοποιούνται οι πρατηριούχοι

Προανήγγειλε μάλιστα δυναμικές κινητοποιήσεις των πρατηριούχων, η μορφή των οποίων και ο χρόνος θα αποφασιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε έκτακτη γενική συνέλευση με συμμετοχή από όλη τη χώρα.

Όσο για τους καταναλωτές, όπως μας είπαν οι περισσότεροι οδηγοί που ήρθαν να βάλουν καύσιμα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων τους εμποδίζουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, ενώ προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν τη χρήση του αυτοκίνητου.

Φυσικά υπάρχει και κόσμος που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ως εργαλείο δουλειάς κάτι που καθιστά αδύνατη μία τέτοια πρακτική, αναγκάζοντάς τους να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά μηνιαίως για τη μετακίνηση τους.

Όλοι ωστόσο, αναμένουν τα απαραίτητα μέτρα από την κυβέρνηση, περιμένοντας παράλληλα, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, να δουν τα αποτελέσματα του πλαφόν που έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των εταιρειών.