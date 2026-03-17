Βενζίνη στα ύψη: Πόσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι - Έλληνες του εξωτερικού απαντούν στον FLASH

Η διεθνής αύξηση στις τιμές του πετρελαίου αρχίζει να γίνεται αισθητή και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάζει... επικίνδυνα το όριο των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, οι τιμές στην Ελλάδα ήταν:

Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 1,924€/λίτρο

Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,115€/λίτρο

Diesel κίνησης: 1,902€/λίτρο

Υγραέριο κίνησης: 1,218€/λίτρο

Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον: 1,470€/λίτρο

Οι τιμές σταθμίζονται με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου και νομό.

Τι συμβαίνει όμως στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; Ο FLASH αναζήτησε Έλληνες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες για να μεταφέρουν ενδεικτικά ένα κλίμα της διακύμανσης των τιμών.

Βέλγιο: Σταθερά κάτω από 1,80€/λίτρο

Στις Βρυξέλλες, η Σάντρα αναφέρει ότι η βενζίνη φτάνει τα 1,75€/λίτρο (17 Μαρτίου 2026). Η αύξηση είναι αισθητή, αλλά οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Ελλάδας.

Γερμανία: Η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2€

Στη Φρανκφούρτη, ο Δημήτρης σημειώνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30% μετά τον πόλεμο. Το diesel πωλείται στα 2,12€, η απλή αμόλυβδη στα 2,03€, η 97άρα στα 2,09€ και η 100άρα στα 2,18€. Σημειώνει ότι τα πρατήρια στη Γερμανία μπορούν να αλλάζουν την τιμή τους πολλές φορές μέσα στην ημέρα, ανάλογα με τις διεθνείς αγορές.

Ελβετία: Μικρές αυξήσεις στα καύσιμα

Στη Ζυρίχη, η Χρυσάνθη αναφέρει ότι οι τιμές στην πόλη της είναι λίγο υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. Η απλή αμόλυβδη κοστίζει 1,84€/λίτρο, η 100άρα 1,92€ και το diesel 2,07€, με αύξηση περίπου 0,10€/λίτρο σε σχέση με πριν τον πόλεμο.

Ο FLASH ρώτησε Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη για την εικόνα που έχουν οι τιμές των καυσίμων μετά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. pic.twitter.com/oxDt4UTbgk — Flash.gr (@flashgrofficial) March 17, 2026

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον γνωστό ιστότοπο fuelo.eu, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες «πιέζονται» από την ανοδική τροχιά που έχουν λάβει οι τιμές στα καύσιμα.