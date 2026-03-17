Βενζίνη στα ύψη: Πόσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι - Έλληνες του εξωτερικού απαντούν στον FLASH
Από την Ελλάδα μέχρι τη Ζυρίχη και τη Φρανκφούρτη, οι Έλληνες του εξωτερικού μιλούν στον FLASH για τις αυξήσεις στα καύσιμα.
Η διεθνής αύξηση στις τιμές του πετρελαίου αρχίζει να γίνεται αισθητή και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάζει... επικίνδυνα το όριο των 2 ευρώ το λίτρο.
Σύμφωνα με το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, οι τιμές στην Ελλάδα ήταν:
- Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 1,924€/λίτρο
- Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,115€/λίτρο
- Diesel κίνησης: 1,902€/λίτρο
- Υγραέριο κίνησης: 1,218€/λίτρο
- Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον: 1,470€/λίτρο
Οι τιμές σταθμίζονται με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου και νομό.
Τι συμβαίνει όμως στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; Ο FLASH αναζήτησε Έλληνες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες για να μεταφέρουν ενδεικτικά ένα κλίμα της διακύμανσης των τιμών.
Βέλγιο: Σταθερά κάτω από 1,80€/λίτρο
Στις Βρυξέλλες, η Σάντρα αναφέρει ότι η βενζίνη φτάνει τα 1,75€/λίτρο (17 Μαρτίου 2026). Η αύξηση είναι αισθητή, αλλά οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Ελλάδας.
Γερμανία: Η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2€
Στη Φρανκφούρτη, ο Δημήτρης σημειώνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30% μετά τον πόλεμο. Το diesel πωλείται στα 2,12€, η απλή αμόλυβδη στα 2,03€, η 97άρα στα 2,09€ και η 100άρα στα 2,18€. Σημειώνει ότι τα πρατήρια στη Γερμανία μπορούν να αλλάζουν την τιμή τους πολλές φορές μέσα στην ημέρα, ανάλογα με τις διεθνείς αγορές.
Ελβετία: Μικρές αυξήσεις στα καύσιμα
Στη Ζυρίχη, η Χρυσάνθη αναφέρει ότι οι τιμές στην πόλη της είναι λίγο υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. Η απλή αμόλυβδη κοστίζει 1,84€/λίτρο, η 100άρα 1,92€ και το diesel 2,07€, με αύξηση περίπου 0,10€/λίτρο σε σχέση με πριν τον πόλεμο.
Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον γνωστό ιστότοπο fuelo.eu, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες «πιέζονται» από την ανοδική τροχιά που έχουν λάβει οι τιμές στα καύσιμα.