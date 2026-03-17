Νέα σφοδρά χτυπήματα κατά του Ιράν - Οι IDF διαμηνύουν ότι θα «εξουδετερώσουν» τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σκληρό μήνυμα κατά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε ο στρατός του Ισραήλ, διαμηνύοντας πως είναι αποφασισμένος να τον «κυνηγήσει, να τον εντοπίσει και να τον εξουδετερώσει», λίγες ημέρες μετά τον διορισμό του ως ανώτατο ηγέτη του Ιράν, διαμηνύοντας πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ολοένα και κλιμακώνεται.

Ο νέος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την παρουσία και τις κινήσεις του.

U.S. forces continue to hunt and destroy Iranian targets that pose threats to Americans and Iran's neighbors. pic.twitter.com/FuQLx9rCiK — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

«Δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά ένα είναι βέβαιο: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία. Θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, μιλώντας στην τηλεόραση.

Σκληρά ισραηλινά χτυπήματα στην... καρδιά της Τεχεράνης

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ να εξαπολύει νέους βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη την Τρίτη (17/3), βάζοντας στο στόχαστρο μέλη και θέσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, «μετά την εξόντωση του διοικητή των Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σολεϊμανί, η πολεμική αεροπορία επιτέθηκε τις τελευταίες ώρες σε στρατιώτες και υποδομές της πολιτοφυλακής σε όλη την πόλη».

Το σχετικό υλικό συνοδεύεται από βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει βομβαρδισμό σε σημείο που θυμίζει φυλάκιο ελέγχου, σε πολυσύχναστο οδικό άξονα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Σολεϊμανί

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, ανακοινώνοντας ότι ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/3) από πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό τους, Sepah News, οι Φρουροί κάνουν λόγο για «μαρτυρικό θάνατο» του Σολεϊμανί, αποδίδοντάς τον σε «τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι από τα πλήγματα στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν τόσο ο Σολεϊμανί όσο και ο επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί.

Ωστόσο, ο θάνατος του Λαριτζανί δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις ιρανικές αρχές.

«Η κατάσταση στο Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να επανέλθει στην κανονικότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα για παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή.

«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί δραματικά, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό πλοίων καταφέρνει να διέλθει από το στρατηγικό πέρασμα.

Υπενθυμίζεται ότι υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Χορμούζ διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, καθώς και σχεδόν το 20% των φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.