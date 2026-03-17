Ιράκ: Νέα επίθεση στη Βαγδάτη - Στόχος η πρεσβεία των ΗΠΑ

Ισχυρές εκρήξεις αναστάτωσαν απόψε τη Βαγδάτη, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του AFP. Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε επίθεση με drones και ρουκέτες κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντασης, αλλά και ψυχραιμίας από τους πολίτες. Σε εστιατόριο της πόλης, πελάτες παρέμειναν ατάραχοι, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε εκρήξεις στον ουρανό κατά την αναχαίτιση βλημάτων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της πρεσβείας.

Μια γυναίκα ανέφερε ότι παρατήρησε από το μπαλκόνι της πυρκαγιά κοντά στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, η οποία προκλήθηκε από επίθεση drone.

March 17, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ ξανά στο στόχαστρο

Ο αξιωματούχος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του επιβεβαίωσε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος επίθεσης με drones και ρουκέτες.

Το προηγούμενο 24ωρο, η πρεσβεία είχε ήδη δεχθεί δύο επιθέσεις, ενώ ένα drone συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου εντός της αυστηρά φυλασσόμενης Πράσινης Ζώνης.

Εμπλοκή του Ιράκ στη σύρραξη ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν

Η χώρα έχει εμπλακεί σε μια σύρραξη που προσπαθούσε να αποφύγει, μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Τα μέλη τους γίνονται με τη σειρά τους στόχοι αεροπορικών επιδρομών, που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ