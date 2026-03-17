Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Χτυπήθηκε ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι «ευρείας κλίμακας» βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον στόχων του ισλαμικού καθεστώτος στην Τεχεράνη όπως επίσης και της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Άρχισε «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω Telegram, προσθέτοντας πως εξαπολύει επίσης «πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών στη Βηρυτό».

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε ότι επιτέθηκε εναντίον στρατιωτών και αρμάτων μάχης του Ισραήλ σε χωριά του νότιου Λιβάνου.

Ο πόλεμος βρίσκεται πλέον στη 18η ημέρα του και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Από την σύρραξη, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα με κίνδυνο να σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

«Ηχούν» οι σειρήνες στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου

Τόσο οι Φρουροί της Επανάστασης όσο και η Χεζμπολάχ δεν άφησαν αναπάντητα τα ισραηλινά χτυπήματα με αποτέλεσμα να απαντήσουν με αντίποινα. Σε σχεδόν όλη την επικράτεια του Ισραήλ, αργά το βράδυ της Δευτέρας ήχησαν σειρήνες, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν.

🇱🇧🇮🇱⚡️NOW: Multiple rockets launched by Hezbollah have impacted in Nahariya, Northern Israel, causing widespread damage and casualties. pic.twitter.com/NBqx7AxeXn — MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026

Το Ιράν παράλληλα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο γείτονές του στον Κόλπο, που φιλοξενούν βάσεις ή συμφέροντα των ΗΠΑ, με επιδρομές drones καθημερινά, ιδίως στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τις διεθνείς αερομεταφορές. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε (και) σήμερα για κάποιες ώρες τον εναέριο χώρο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν τους υπαλλήλους αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή να φύγουν, διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μετατραπούν «σύντομα» σε στόχους για το Ιράν.

«Μπήκε» στο παιχνίδι και το Ιράκ

Ωστόσο, στο παιχνίδι μπήκε και η ιρακινή πρωτεύουσα, Βαγδάτη όπου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στην συνοικία Τζαντιρίγια. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, στην οικία διέμεναν Ιρανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι.

Σημειώνεται ότι, στο Ιράκ ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Χτυπήθηκε για δεύτερη φορά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, η Αμερικάνικη πρεσβεία δέχτηκε πυραυλική επίθεση μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την πρώτη η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα C-RAM να αναχαιτίζει βλήμα, προτού άλλο πλήξει τη διπλωματική αντιπροσωπεία και αρχίσει να υψώνεται μαύρος καπνός έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Άλλο βλήμα έπληξε την οροφή ξενοδοχείου επίσης στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, προκαλώντας πυρκαγιά. Ακόμη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν μια από τις κυριότερες πετρελαιοπηγές του Ιράκ, που είχε ήδη γίνει στόχος την Παρασκευή.

Οι επιθέσεις καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού η οργάνωση Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως ο Αμπού Αλί αλ Ασκάρι, αξιωματούχος και αρμόδιος για την «ασφάλεια» και πασίγνωστος εκπρόσωπός της, έπεσε «μάρτυρας».