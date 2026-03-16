Ιράκ: Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη - Ρουκέτες κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/3) τη Βαγδάτη, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράκ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφεραν ότι υψώθηκε στήλη καπνού από τη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη, την αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή όπου βρίσκονται διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικά κτήρια.

Ρουκέτες κατά της αμερικανικής πρεσβείας

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, ιρανικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι τύπου Κατιούσα εναντίον της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη.

BREAKING 🔴



The Rashid Hotel in Baghdad, Iraq, was targeted by drones. The hotel hosts the EU mission, the Austrian and Swedish embassies, and serves as an alternate EU office location. pic.twitter.com/Ue5J9ya3tA — Open Source Intel (@Osint613) March 16, 2026

Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκονται, εκτός από την αμερικανική πρεσβεία, και άλλες διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί καθώς και σημαντικά κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί του Ιράκ.

Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο όχημα έπληξε το Al‑Rashid Hotel, προκαλώντας έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους ανώτερους ορόφους του κτιρίου.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στεγάζονται η αποστολή της Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και γραφεία διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.