Ιράκ: Αυτοί είναι οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη συντριβή αεροσκάφους

Τις ταυτότητες των έξι Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράκ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιοποιώντας παράλληλα και τις φωτογραφίες τους.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Alex Klinner, 33 ετών από την Αλαμπάμα, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην περιοχή μόλις μία εβδομάδα πριν από το τραγικό περιστατικό.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συγκρούστηκε με άλλο ιπτάμενο τάνκερ πάνω από δυτική περιοχή του Ιράκ την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.



Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή». Το δεύτερο αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.



Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά, ενώ η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι έξι στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Οι έξι στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους είναι:

Alex Klinner, 33 ετών, από την Αλαμπάμα

Tyler Simmons, 28 ετών, από το Οχάιο

Ariana G. Savino, 31 ετών, από την Ουάσιγκτον

Ashley Pruitt, 34 ετών, από το Κεντάκι

Seth R. Koval, 38 ετών, από την Ιντιάνα

Curtis J. Angst, 30 ετών, από το Οχάιο



Οι τρεις πρώτοι υπηρετούσαν στην 6th Air Refueling Wing στη βάση MacDill Air Force Base στη Φλόριντα, ενώ οι υπόλοιποι ανήκαν στην 121st Air Refueling Wing στη βάση Rickenbacker Air National Guard Base.

Συγκίνηση για τον Alex Klinner

Συγγενείς και φίλοι μίλησαν με συγκίνηση για τον Alex Klinner, περιγράφοντάς τον στη New York Post ως έναν αφοσιωμένο πατέρα και άνθρωπο με έντονο αίσθημα προσφοράς.



«Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας και αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του», δήλωσε ο κουνιάδος του, James Harrill.



Ο 33χρονος αφήνει πίσω του δίδυμα μωρά επτά μηνών και έναν δίχρονο γιο.



Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένειά του μέσω GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 467.000 δολάρια.

Αυξάνονται οι απώλειες στη Μέση Ανατολή

Από την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, συνολικά 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 140 έχουν τραυματιστεί.



Από τους τραυματίες, οκτώ βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι τελευταίοι έξι θάνατοι συνδέονται με το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα.