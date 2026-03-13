Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους KC-135: Και τα έξι μέλη του πληρώματος είναι νεκρά

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος όλων των μελών του πληρώματος του αμερικανικού KC-135 που κατέπεσε στο Ιράκ.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ επιβεβαιώθηκαν ότι είναι νεκρά.

Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά, αναφέρει η CENTCOM.



Σημειώνεται ότι οι ταυτότητες των στρατιωτικών θα παραμείνουν κρυφές μέχρι 24 ώρες, αφότου ειδοποιηθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Χέγκσεθ: «Θα τους υποδεχθούμε σαν ήρωες»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναφορικά με την πτώση του αεροσκάφους, ανέφερε: «Ο πόλεμος είναι κόλαση. Ο πόλεμος είναι χάος. Και όπως είδαμε χθες με τη τραγική συντριβή του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 μας, μπορούν να συμβούν άσχημα πράγματα».

Τόνισε επίσης ότι θα γίνει υποδοχή στο Ντόβερ για τους «ήρωες» και πρόσθεσε πως «η θυσία τους θα μας δεσμεύσει ακόμη περισσότερο στην αποφασιστικότητα αυτής της αποστολής».



Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα είναι τα πρώτα από την αεροπορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 13 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων σε ενέργειες μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, σύμφωνα με τον στρατό.