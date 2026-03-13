Κόσμος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Πτώση Αεροπλάνου ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράκ

Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο Ιράκ

Υποστήριζε επιχειρήσεις του Ιράν, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Φωτο: REUTERS/Marcelo del Pozo
Φωτο: REUTERS/Marcelo del Pozo
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις διάσωσης, έπειτα από την απώλεια ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 σε «φιλικό εναέριο χώρο» στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν.

Όπως ανέφερε ο στρατός, «δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Το ένα κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, ενώ το άλλο προσγειώθηκε με ασφάλεια», διευκρινίζοντας ότι το συμβάν δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά.

Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο περιοδικό Air & Space Forces ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται και η κατάσταση παραμένει ασαφής.

Επίσης, στις 12 Μαρτίου, ένα KC-135 που επιχειρούσε από το Ισραήλ εξέπεμψε σήμα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι σαφές εάν το εν λόγω αεροσκάφος ενεπλάκη στο περιστατικό.

Σημειώνεται πως τρία αμερικανικά F-15 καταρρίφθηκαν πρόσφατα πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό φιλικών πυρών, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια. Το Stratotanker, ωστόσο, δεν διαθέτει καθίσματα εκτίναξης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Πτώση Αεροπλάνου ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράκ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader