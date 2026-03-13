Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο Ιράκ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις διάσωσης, έπειτα από την απώλεια ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 σε «φιλικό εναέριο χώρο» στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν.

Όπως ανέφερε ο στρατός, «δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Το ένα κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, ενώ το άλλο προσγειώθηκε με ασφάλεια», διευκρινίζοντας ότι το συμβάν δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά.

Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο περιοδικό Air & Space Forces ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται και η κατάσταση παραμένει ασαφής.



Επίσης, στις 12 Μαρτίου, ένα KC-135 που επιχειρούσε από το Ισραήλ εξέπεμψε σήμα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι σαφές εάν το εν λόγω αεροσκάφος ενεπλάκη στο περιστατικό.

Σημειώνεται πως τρία αμερικανικά F-15 καταρρίφθηκαν πρόσφατα πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό φιλικών πυρών, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια. Το Stratotanker, ωστόσο, δεν διαθέτει καθίσματα εκτίναξης.